В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

Белый дом высмеял решение Камалы Харрис отправиться в тур с новой книгой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон высмеяла решение бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис отправиться в тур для продвижения своей новой книги о неудачной президентской кампании. Соответствующие публикации появились в социальной сети X.

«Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания, или они просто ее ненавидят?» — написала она.

Также Джексон отметила, что тур по сути выглядит странно с точки зрения подготовки к выборам 2028 года, ведь он фокусируется на недавнем поражении Демократической партии.

Книга «107 дней» посвящена короткой и неудачной кампании Харрис против нынешнего президента США Дональда Трампа в 2024 году.

В мае Трамп потребовал начать расследование в отношении Харрис, обвинив ее штаб в «незаконных выплатах» знаменитостям. «Сколько денег Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время президентской кампании [2024 года]? А что с Бейонсе? И сколько денег пошло Опре и Боно? Я собираюсь призвать к серьезному расследованию этого дела. Это незаконно!» — возмутился тогда глава Белого дома.

