Из жизни
04:02, 29 августа 2025Из жизни

Ученые случайно скрестили русскую и американскую рыбу и получили хищника нового типа

В Венгрии случайно скрестили русского осетра и американского веслоноса
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Karel Bartik / Shutterstock / Fotodom

В Венгрии ученые случайно вывели рыбу нового типа — помесь русского осетра и американского веслоноса. Как сообщает издание Popular Mechanics, эти виды скрестили впервые.

Исследователи пытались увеличить поголовье русского осетра методом гиногенеза — формы размножения, при которой ДНК мужской особи не передается потомству. В качестве мужских особей использовались веслоносы. Вопреки ожиданиям сперматозоид и яйцеклетка слились и дали гибрид. В результате появились сотни мальков.

Особи, появившиеся на свет, отличаются друг от друга. Одни в равной степени получили признаки осетров и веслоносов, другие больше похожи на осетров, третье — на веслоносов. Все они оказались хищниками, что нехарактерно для веслоносов. Остаются живы примерно сто гибридов, и исследователи не планирует выводить новых.

«Мы никогда не хотели экспериментировать с гибридизацией. Это произошло совершенно непреднамеренно», — говорит Аттила Можар, старший научный сотрудник Исследовательского института рыбного хозяйства и аквакультуры.

Ранее сообщалось, что исследователи НАСА случайно нашли подземную военную базу, заброшенную больше 50 лет назад. Ее начали строить в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь».

    Все новости