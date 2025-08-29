Уиткофф отказался от услуг российского переводчика из-за критики

Politico: Уиткофф предпочел американского переводчика российскому из-за критики

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предпочел российскому переводчику специалиста, предоставленного американским Госдепартаментом. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает журнал Politico.

«После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика [президента России Владимира] Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента», — отмечают авторы материала.

Ранее издание The Foreign Policy назвало Уиткоффа «повелителем бедствий» из-за множества допущенных им ошибок в ходе переговоров с Россией.