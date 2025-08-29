Силовые структуры
11:09, 29 августа 2025Силовые структуры

Уничтожение сотни кустов конопли российскими полицейскими попало на видео

В Подмосковье полицейские сожгли более 200 кг конопли в ходе операции «Мак»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники силовых структур уничтожили более 200 килограммов дикорастущей конопли около деревни Плешкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной полиции и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны кусты дикорастущей конопли. Силовики косят ее и затем жгут.

Как уточняет ведомство, очаг конопли на участке площадью 34 сотки был обнаружен в ходе операции «Мак-2025». Исследование подтвердило, что растение содержит психоактивное вещество и пригодно для изготовления марихуаны.

Всего было уничтожено более сотни кустов.

Ранее в Приамурье сотрудники полиции обнаружили плантацию с 647 кустами конопли. Часть произраставших там растений была высотой с одноэтажный дом.

