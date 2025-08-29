Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 29 августа 2025Мир

В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине

Politico: ЕС обсуждает создание на Украине 40-километровой буферной зоны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность создания на Украине 40-километровой буферной зоны в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что европейские лидеры задумались о буферной зоне в попытке преодолеть украинский конфликт за счет выгодных России уступок. Также страны-члены ЕС рассматривают вопрос о переброске в буферную зону от 4 до 60 тысяч военнослужащих, большинство из которых предоставит Киев.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Посол России рассказал о росте товарооборота с Китаем

    В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине

    В Киевской области сожгли немецкий самоходку

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном наряде

    Определена неожиданная причина развития инфаркта

    Глава МИД Турции обсудил с Рубио вопрос гарантий безопасности для Украины

    В России определили продолжительность учебного дня

    Премьер правительства хуситов погиб при израильском авиаударе

    Ученые случайно скрестили русскую и американскую рыбу и получили хищника нового типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости