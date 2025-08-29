В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине

Politico: ЕС обсуждает создание на Украине 40-километровой буферной зоны

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность создания на Украине 40-километровой буферной зоны в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что европейские лидеры задумались о буферной зоне в попытке преодолеть украинский конфликт за счет выгодных России уступок. Также страны-члены ЕС рассматривают вопрос о переброске в буферную зону от 4 до 60 тысяч военнослужащих, большинство из которых предоставит Киев.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию ситуации.