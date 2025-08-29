В Германии отказались поддержать проект Мерца

BZ: Немецкий бизнес саботирует проект Мерца по расширению бундесвера

Немецкие бизнесмены не поддержали проект канцлера ФРГ Фридриха Мерца о масштабном усилении бундесвера. Об этом написало издание Berliner Zeitung.

В частности, крупный бизнес восточных регионов Германии предпочитает или игнорировать предложения канцлера, или говорит о катастрофической нехватке кадров, говорится в статье.

В частности, гендиректор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер выразил скепсис по поводу проекта Мерца. Он указал, что ущерб от отсутствия на производстве квалифицированных специалистов не будет компенсирован теми навыками, которые они могут приобрести за время службы в бундесвере.

До этого канцлер проинформировал, что власти его страны станут развивать шведскую модель воинского призыва, чтобы нарастить численность бундесвера за счет добровольцев.

Ранее Фридрих Мерц предупредил немцев о том, что немецкие власти больше не могут позволить себе финансировать социальное государство. В частности, политик призвал пересмотреть систему пособий, на которую в 2024 году были потрачены рекордные 47 миллиардов евро.