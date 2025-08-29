Экономика
14:32, 29 августа 2025

В Германии признали наличие секретных цехов на Украине

Politico: Quantum Systems построил секретные цеха на Украине для создания дронов
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

На территории Украины немецкий производитель беспилотников Quantum Systems построил секретные цеха, где собирают дроны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на директора компании по развитию бизнеса и связям с правительством Маттиаса Лехна и исполнительного директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного.

Как отметил Бережной, продолжающиеся боевые действия остаются главным препятствием для успешного производства на Украине беспилотников. Как следствие, Quantum Systems пытается свести риски к минимуму и распределяет производство по секретным объектам. В результате ему удалось нарастить производство дронов с 40 до 80 штук в месяц. Для сравнения: заводы, расположенные в ФРГ, выпускают 120 штук в месяц.

В конце июня власти Великобритании объявили о планах запустить на территории Украины совместные оборонные производства. Речь тогда шла о промышленном выпуске беспилотников.

