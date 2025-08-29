Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 29 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на слова члена СПЧ об этноанклаве в российском регионе

Депутат Затулин раскритиковал члена СПЧ Кабанова за слова об этноанклаве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Слова члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилла Кабанова о том, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав из-за «безответственно преступной миграционной политики», носят безответственный характер, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат пришел к выводу, что член СПЧ пытается рассуждать о вещах, в которых не совсем компетентен.

«За прошедшее время я периодически знакомлюсь с высказываниями Кирилла Кабанова. Там, конечно, содержатся и разумные вещи, но в целом многие его заявления носят как раз такой безответственный характер, потому что товарищ Кабанов взял на себя роль судьи в вопросах, в которых он не полностью компетентен», — сказал Затулин.

По мнению депутата, идеал, к которому стремится Кабанов, — это запрет любой миграции, которая якобы замещает коренное население.

И сам господин Кабанов, и многие из тех, кто его слушают и с ним согласны, откровенно заблуждаются и спекулируют на проблемах, которые действительно есть в миграционной политике. Об этих проблемах мы не раз говорили, принимали законы, связанные с борьбой с нелегальной миграцией. Возражали против огульной раздачи гражданства тем, кто не являются нашими соотечественниками

Константин Затулиндепутат

Он отметил, что в определенных областях труд мигрантов востребован, а запрет на въезд семьям мигрантов, о котором положительно высказывался Кабанов, нарушает договоренности между Россией и странами-участницами Евразийского экономического союза.

«В конечном счете то, что если не сам Кабанов, но многие из тех, кто его слушают, развивают в своих тезисах, то это реально ведет к росту межнациональной напряженности, мигрантофобий и ксенофобий. Как мы понимаем хорошо по опыту нашей страны — не ограничится ксенофобия и мигрантофобия одними только иностранцами, она приведет к межнациональной напряженности внутри такой многонациональной страны как Россия», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул: проблемой миграции нужно заниматься, в том числе бороться с нелегальной миграцией, но это не значит, что нужно развивать ксенофобию и издеваться над людьми.

Среди них, да, могут быть правонарушители, могут быть преступники, даже террористы, мы это знаем. Но преступники, террористы, нарушители есть и среди наших граждан Российской Федерации. С ними со всеми надо бороться

Константин Затулиндепутат

Ранее Кабанов заявил, что ХМАО превратился в этноанклав из-за «безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти». По его убеждению, возможный завоз в Россию еще 5 миллионов мигрантов станет разрушительным для страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    В многоэтажке российского города неизвестный устроил взрыв

    Мир предупредили о глобальной чрезвычайной ситуации

    В российском городе мать двоих детей села в машину к бывшему мужу и исчезла

    Задержанную за шпионаж консула Армении назвали любовницей азербайджанца

    Инфекционист оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья

    В Новой Москве во дворе ЖК внезапно появилось кладбище

    Волочкова напомнила о поддержке со стороны Плисецкой и Щедрина

    Венгрия предупредила о новых гнусных провокациях со стороны Украины

    Жена российского миллиардера показала внешность без макияжа и укладки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости