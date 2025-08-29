Экономика
16:58, 29 августа 2025Экономика

В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

Sohu: Закупки авиадвигателей в России снизили бы зависимость Китая от США
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Возможность покупки авиадвигателей в РФ снизила бы зависимость КНР от американских поставок на фоне торговой войны с США. Об этом говорится в размещенной на китайском интернет-портале Sohu статье, на которую ссылается РИА Новости.

Авторы материала отметили, что обе основные производящихся в стране модели гражданских авиалайнера — 90-местный C909 и 190-местный C919 — имеют двигатели с «явно американским происхождением» и в случае продолжения разлада связей между двумя ведущими экономиками мира «цепочка поставок может оказаться под угрозой».

