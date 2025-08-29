Мир
13:25, 29 августа 2025

В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

Песков не стал комментировать турецкую версию по компромиссам на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать версию МИД Турции о якобы готовности России к компромиссам по территориям на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все детали беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах украинского урегулирования.

«Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно давать не целесообразно», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас важно ввести работу по урегулированию на Украине в дискретном режиме.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Россия первоначально требовала от Украины территории четырех регионов в границах их административных границ, но отказалась от этих требований. Он подчеркнул, что Москва согласна оставаться на линии соприкосновения, за исключением ЛНР и ДНР.

