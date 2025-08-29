В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать версию МИД Турции о якобы готовности России к компромиссам по территориям на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все детали беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах украинского урегулирования.

«Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно давать не целесообразно», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас важно ввести работу по урегулированию на Украине в дискретном режиме.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Россия первоначально требовала от Украины территории четырех регионов в границах их административных границ, но отказалась от этих требований. Он подчеркнул, что Москва согласна оставаться на линии соприкосновения, за исключением ЛНР и ДНР.

