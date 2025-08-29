Глава МИД Турции Фидан изложил еще одну версию компромисса по Украине

Появилась еще одна версия компромисса по территориальным вопросам, который Россия якобы предложила в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ее изложил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Теперь российская сторона решила изменить требования и согласна оставаться на линии соприкосновения, но за исключением одного района: как вам известно, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. Сейчас существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25–30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения Хакан Фидан глава МИД Турции

По его словам, такое предложение Москвы и ее согласие подтвердить потенциальный договор о мире гарантиями безопасности для Киева создает «поистине великолепную основу в виде статей будущего рамочного соглашения».

Также глава турецкого министерства иностранных дел обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Он назвал роль в этом Анкары ключевой. Турция не хочет, чтобы тема обсуждалась без нее, подчеркнул руководитель ведомства.

Хакан Фидан Фото: Murad Sezer / Reuters

Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в одном вопросе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Анкара будет содействовать контактам Москвы и Киева.

Как сообщили в канцелярии лидера Турции, он заявил, что справедливое урегулирование конфликта возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, а Анкара «готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне».

Эрдоган в ходе телефонного разговора с политиком заверил, что турецкая сторона продолжит «вносить вклад в безопасность Украины после установления мира».

Владимир Зеленский с украинскими военными Фото: President of Ukraine. Presidential Office / Reuters

Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины ранее анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины. Он сообщил, что на следующей неделе вся конфигурация гарантий безопасности будет «представлена на бумаге».

«Много говорили [с Эрдоганом] о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности», — рассказал Зеленский. Его собеседник добавил, что приобщит к процессу министра обороны страны.

В США заявили о якобы согласии России на компромисс по Украине

Как стало известно ранее, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия якобы пошла на компромисс в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, РФ впервые за три с половиной года готова проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований. Американский политик отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования. Он добавил, что Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».

Песков высказался о компромиссах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о компромиссах, на которые якобы пошла Москва в урегулировании конфликта на Украине.

Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске затрагивали вопросы, связанные с этим. Между ними состоялся «содержательный, конструктивный, полезный и нужный» разговор, обратил внимание официальный представитель Кремля.

«Мы считаем, что рассказывать о каких-то деталях в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего дела», — подчеркнул он. Работу нужно вести в непубличном формате, поскольку только так можно достичь результата, добавил Песков.