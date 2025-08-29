Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 29 августа 2025Мир

«Российская сторона решила изменить требования». Глава МИД Турции изложил еще одну версию компромисса по Украине

Глава МИД Турции Фидан изложил еще одну версию компромисса по Украине
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Появилась еще одна версия компромисса по территориальным вопросам, который Россия якобы предложила в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ее изложил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Теперь российская сторона решила изменить требования и согласна оставаться на линии соприкосновения, но за исключением одного района: как вам известно, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. Сейчас существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25–30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения

Хакан Фиданглава МИД Турции

По его словам, такое предложение Москвы и ее согласие подтвердить потенциальный договор о мире гарантиями безопасности для Киева создает «поистине великолепную основу в виде статей будущего рамочного соглашения».

Также глава турецкого министерства иностранных дел обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Он назвал роль в этом Анкары ключевой. Турция не хочет, чтобы тема обсуждалась без нее, подчеркнул руководитель ведомства.

Хакан Фидан

Хакан Фидан

Фото: Murad Sezer / Reuters

Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в одном вопросе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Анкара будет содействовать контактам Москвы и Киева.

Как сообщили в канцелярии лидера Турции, он заявил, что справедливое урегулирование конфликта возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, а Анкара «готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне».

Эрдоган в ходе телефонного разговора с политиком заверил, что турецкая сторона продолжит «вносить вклад в безопасность Украины после установления мира».

Владимир Зеленский с украинскими военными

Владимир Зеленский с украинскими военными

Фото: President of Ukraine. Presidential Office / Reuters

Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины ранее анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины. Он сообщил, что на следующей неделе вся конфигурация гарантий безопасности будет «представлена на бумаге».

«Много говорили [с Эрдоганом] о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности», — рассказал Зеленский. Его собеседник добавил, что приобщит к процессу министра обороны страны.

В США заявили о якобы согласии России на компромисс по Украине

Как стало известно ранее, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия якобы пошла на компромисс в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, РФ впервые за три с половиной года готова проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований. Американский политик отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования. Он добавил, что Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».

Материалы по теме:
«Трампу придется с этим считаться» Европа боится отправлять свои войска на Украину. Что это значит для России?
«Трампу придется с этим считаться»Европа боится отправлять свои войска на Украину. Что это значит для России?
10 мая 2025
«Положение Украины ухудшается» Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
«Положение Украины ухудшается»Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025
Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?
Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?
20 августа 2025

Песков высказался о компромиссах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о компромиссах, на которые якобы пошла Москва в урегулировании конфликта на Украине.

Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске затрагивали вопросы, связанные с этим. Между ними состоялся «содержательный, конструктивный, полезный и нужный» разговор, обратил внимание официальный представитель Кремля.

«Мы считаем, что рассказывать о каких-то деталях в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего дела», — подчеркнул он. Работу нужно вести в непубличном формате, поскольку только так можно достичь результата, добавил Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Российская сторона решила изменить требования». Глава МИД Турции изложил еще одну версию компромисса по Украине

    В Кремле анонсировали новое интервью Путина

    В Москве подростки прокатились впятером на одном электросамокате и поплатились

    В Кремле дали оценку отношениям России и Китая

    В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

    Крупнейшее музыкальное издательство России вернут государству из-под владения американца

    В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

    В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

    В Москве предложили сделать все дороги платными

    Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости