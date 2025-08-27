Песков высказался о компромиссах России по Украине

Песков отказался комментировать слова Вэнса о компромиссах по Украине

Россия считает, что публично освещать какие-либо детали саммита на Аляске было бы не лучшим решением. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о якобы компромиссах, на которые пошла Москва по Украине, передает ТАСС.

«Действительно, в ходе встречи затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на Украине. Мы считаем, что рассказывать о каких-то деталях в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего дела. Работа должна вестись в непубличном формате, поскольку только таким образом можно достичь результата», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся «содержательный, конструктивный, полезный и нужный» разговор. По его словам, российская сторона высоко ценит результативность этих переговоров.

24 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия якобы пошла на компромисс в некоторых аспектах мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Москва нацелена на завершение кризиса.