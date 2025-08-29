В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

За неделю с 23 по 29 августа российские войска нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, авиабазы, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжающая горючим Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, нанесены удары по местам хранения, сборки и запуска украинских беспилотников дальнего действия, а также временные базы бойцов ВСУ и иностранных наемников.