В Москве подростки прокатились впятером на одном электросамокате и поплатились

В Москве оштрафовали подростков, катавшихся впятером на одном электросамокате
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве пятеро подростков решили вместе прокатиться на одном электросамокате и поплатились привлечением к административной ответственности. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Как рассказали в ведомстве, несовершеннолетних на арендованном электросамокате заметили едущими по тротуару в районе улицы Зои и Александра Космодемьянских. Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. Двоих из них наказали штрафом в размере 800 рублей.

Еще трое подростков не достигли возраста привлечения к административной ответственности, поэтому поставлен вопрос о наказании их родителей по статье о неисполнении обязанностей.

Ранее россиянина лишили водительских прав за езду на электросамокате в пьяном виде. Меру применили к жителю Воронежской области, который совершил правонарушение в апреле 2024 года. Суд постановил, что транспортное средство является мопедом, для управления которым нужны водительские права категории М.

