Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 26 августа 2025Россия

В России разрешили лишать водительских прав за пьяную езду на электросамокате

ВС России подтвердил, что за пьяную езду на электросамокате могут лишить прав
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России подтвердил, что за езду на электросамокате в нетрезвом виде можно лишиться водительского удостоверения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В постановлении ВС говорится о деле жителя Воронежской области. Гражданин в апреле 2024 года пьяный прокатился на электросамокате мощностью 0,6 кВт. Суд решил, что подобное транспортное средство уже является мопедом, для управления которого нужны водительские права категории М.

Отмечается, что водители мопедов привлекаются к ответственности также, как и водители автомобилей.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что в России следует полностью запретить прокат электросамокатов, так как их использование неопытными пользователями создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Стали известны дата и место прощания с режиссером Усковым

    В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

    Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

    Пожилым подсказали способы сохранить хорошую память и острый ум

    Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

    В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

    Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

    Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

    Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости