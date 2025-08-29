В Москве раскрыли аферу с игрой на криптобирже

В Москве аферисты похитили 20 млн рублей у желающих заработать на криптобирже

В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли аферу под видом игры на криптобирже. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Участников группировки задержали оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В МВД предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в офис, мужчины в костюмах лежат на полу, молодые женщины стоят лицом к стене.

Криминальную схему воплотил в жизнь 32-летний москвич. По данным полиции, он и сообщники открыли кол-центр на Пресненской набережной и в интернете предлагали желающим пройти обучение по торговле на криптобирже. Людям показывали демоверсию площадки, где якобы в режиме онлайн ведется купля-продажа криптовалюты по выгодному курсу, а затем обещали открыть криптокошелек для извлечения высокого дохода. Обманутые граждане отдали аферистам 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанные помещены под домашний арест.

