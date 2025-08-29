Силовые структуры
11:37, 29 августа 2025Силовые структуры

В Москве раскрыли аферу с игрой на криптобирже

В Москве аферисты похитили 20 млн рублей у желающих заработать на криптобирже
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли аферу под видом игры на криптобирже. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Участников группировки задержали оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В МВД предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в офис, мужчины в костюмах лежат на полу, молодые женщины стоят лицом к стене.

Криминальную схему воплотил в жизнь 32-летний москвич. По данным полиции, он и сообщники открыли кол-центр на Пресненской набережной и в интернете предлагали желающим пройти обучение по торговле на криптобирже. Людям показывали демоверсию площадки, где якобы в режиме онлайн ведется купля-продажа криптовалюты по выгодному курсу, а затем обещали открыть криптокошелек для извлечения высокого дохода. Обманутые граждане отдали аферистам 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанные помещены под домашний арест.

28 августа сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего руководителя Московского академического театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаева. Он с соучастниками придумал схему по хищению средств, предназначенных для столичного бюджета.

