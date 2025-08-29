Россия
В Петербурге раскрыли число знающих русский язык детей мигрантов

В Петербурге половина поступающих в школы детей-мигрантов не сдали русский язык
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге половина детей-мигрантов, поступающих в школы, не сдали тест по русскому языку. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.

«На 23 августа экзамен прошли 514 детей, однако успешно справились половина из них — 257», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге для не сдавших тестирование по русскому языку детей мигрантов будет возможность обжаловать результаты. Оспорить итоги экзамена они смогут через специальную апелляционную комиссию.

