В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

И слышал я про храбрых тех солдат,

Что Родину от зла и горя защитят!

Они — герои, СВО бойцы!

За нас сраражаются. Больщие молодцы!

Они сильны, отважны и смелы!

И Родине своей верны!

Рискуют жизнью день за днем,

А мы с тобою мирно здесь живем!