13:16, 29 августа 2025Россия

В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

В школе в Одинцово первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи о спецоперации (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Канал опубликовал полученное родителями первоклассников сообщение с заголовком «БЛОК [об] СВО».

Военнослужащим в нем посвящены по меньшей мере два четверостишья. В них говорится о подвиге российских солдат, в частности, используется рифма «бойцы» — «молодцы».

Четверостишья о бойцах СВО, полученные родителями первоклассников

И слышал я про храбрых тех солдат,
Что Родину от зла и горя защитят!
Они — герои, СВО бойцы!
За нас сраражаются. Больщие молодцы!

Они сильны, отважны и смелы!
И Родине своей верны!
Рискуют жизнью день за днем,
А мы с тобою мирно здесь живем!

Стихи первоклассникам предлагается выучить и прочесть в День знаний, отмечает канал.

Сообщение со стихами поступило родителям в личные сообщения, при этом конкретный канал коммуникации не называется. Тем временем в Москве с 1 сентября все школьные и родительские чаты переведут в российский мессенджер МАХ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ЖЗЛ
