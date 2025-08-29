В Раде назвали цель одного решения Зеленского по Украине

Депутат Дубинский: Киев разрешил выезд молодежи для улучшения демографии в ЕС

Решение Киева открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет призвано помочь странам Евросоюза решить проблемы с демографией. Об этом в эфире YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Там (В ЕС) провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев», — отметил он.

Как считает политик, Зеленский дал разрешение на выезд молодых мужчин в Европу, чтобы добиться гарантий продолжения военного конфликта с Россией.

Дубинский назвал это сделкой с Европой для покрытия их демографических проблем и получения от европейцев денег.

Несколькими днями ранее кабмин Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. До этого выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен.

В начале августа в Раде раскритиковали программу по набору в Вооруженные силы Украины молодежи в возрасте 18-24 лет. Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил о подписывающей контракты с ВСУ «мотивированной» молодежи.