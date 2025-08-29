В России отреагировали на еще одну версию компромисса по Украине

Чепа: Территориальный компромисс России на Украине — только один из вариантов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа посоветовал дождаться следующей встречи России и Украины и не обсуждать прежде времени возможные территориальные компромиссы на Украине. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал данные о том, что Россия согласна остаться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях в обмен на всю территорию Донбасса.

«Мы слышим много заявлений. Давайте мы не будем торопиться и подождем, когда состоится следующий раунд встречи с Украиной. Разные варианты рассматриваются, поэтому, это один из вариантов, которые рассматриваются. Что тут гадать, подождем», — сказал Чепа.

Он отметил, что Россия изначально была готова к компромиссам в переговорах. Гарантии безопасности предлагались еще в 2021 году, напомнил депутат.

«Переговоры всегда подразумевают определенные компромиссы», — подчеркнул Чепа.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил еще одну версию компромисса, который Россия якобы предложила в ходе переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, российская сторона решила изменить требования и согласна оставаться на линии соприкосновения, но за исключением Донбасса. «Сейчас существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25–30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — говорил Фидан.

