11:11, 29 августа 2025

МИД Турции назвал еще одну версию компромисса России по Украине

Фидан раскрыл еще одну версию предложенного РФ компромисса по территориям
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил еще одну версию компромисса, который Россия якобы предложила в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Haberler.

«Теперь российская сторона решила изменить требования и согласна оставаться на линии соприкосновения, но за исключением одного района. Как вам известно, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. Сейчас существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — рассказал дипломат.

По словам Фидана, такое предложение Москвы, а также ее согласие подтвердить потенциальный договор о мире гарантиями безопасности для Киева создает «поистине великолепную основу в виде статей будущего рамочного соглашения».

Российская сторона никак не комментировала информацию о якобы существующих компромиссах по вопросу территорий.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичное освещение каких-либо деталей саммита на Аляске было бы не лучшим решением. Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва якобы пошла на компромисс в некоторых аспектах мирного урегулирования конфликта на Украине.

