МИД Турции назвал еще одну версию компромисса России по Украине

Фидан раскрыл еще одну версию предложенного РФ компромисса по территориям

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил еще одну версию компромисса, который Россия якобы предложила в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Haberler.

«Теперь российская сторона решила изменить требования и согласна оставаться на линии соприкосновения, но за исключением одного района. Как вам известно, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. Сейчас существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — рассказал дипломат.

По словам Фидана, такое предложение Москвы, а также ее согласие подтвердить потенциальный договор о мире гарантиями безопасности для Киева создает «поистине великолепную основу в виде статей будущего рамочного соглашения».

Российская сторона никак не комментировала информацию о якобы существующих компромиссах по вопросу территорий.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичное освещение каких-либо деталей саммита на Аляске было бы не лучшим решением. Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва якобы пошла на компромисс в некоторых аспектах мирного урегулирования конфликта на Украине.

