В России предложили взимать деньги за езду в мегаполисах

В России предложили взимать деньги за езду на личных машинах в Москве

В России предложили взимать с граждан деньги за езду на личных машинах в Москве. Об этом порассуждал член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин в беседе с изданием «Абзац», фрагмент которой опубликован в Telegram.

Помимо Москвы, Блинкин предложил взимать плату за езду в других крупных городах за каждый километр пути. При этом он считает необходимым учитывать тип автомобиля и загруженность дорог.

Общественник считает, что такая мера позволила бы снизить нагрузку на дорожную сеть.

Ранее россиянам напомнили о миллионных штрафах за сбор грибов. К ответственности могут быть привлечены грибники, которые будут признаны виновными в сборе определенных видов грибов, занесенных в Красную книгу.