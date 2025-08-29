Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 29 августа 2025Россия

В России предложили взимать деньги за езду в мегаполисах

В России предложили взимать деньги за езду на личных машинах в Москве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В России предложили взимать с граждан деньги за езду на личных машинах в Москве. Об этом порассуждал член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин в беседе с изданием «Абзац», фрагмент которой опубликован в Telegram.

Помимо Москвы, Блинкин предложил взимать плату за езду в других крупных городах за каждый километр пути. При этом он считает необходимым учитывать тип автомобиля и загруженность дорог.

Общественник считает, что такая мера позволила бы снизить нагрузку на дорожную сеть.

Ранее россиянам напомнили о миллионных штрафах за сбор грибов. К ответственности могут быть привлечены грибники, которые будут признаны виновными в сборе определенных видов грибов, занесенных в Красную книгу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    В многоэтажке российского города неизвестный устроил взрыв

    Мир предупредили о глобальной чрезвычайной ситуации

    В российском городе мать двоих детей села в машину к бывшему мужу и исчезла

    Задержанную за шпионаж консула Армении назвали любовницей азербайджанца

    Инфекционист оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья

    В Новой Москве во дворе ЖК внезапно появилось кладбище

    Волочкова напомнила о поддержке со стороны Плисецкой и Щедрина

    Венгрия предупредила о новых гнусных провокациях со стороны Украины

    Жена российского миллиардера показала внешность без макияжа и укладки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости