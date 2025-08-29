Россия
В России призвали не поддаваться внешнему влиянию и спасти систему образования

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россиянам нужно не поддаваться внешнему влиянию и спасти систему образования. К этому призвал заслуженный строитель России и меценат Абрам Овеян в беседе со СМИ2.

Предприниматель подчеркнул, что образование является залогом успешной жизни каждого жителя страны. По его словам, школа — это первый и ключевой социальный институт, знакомящий детей с ценностями общества и культурой собственного народа. «Утверждение, что патриотизм начинается со школы, не просто красивая фраза, а отражение глубокого понимания того, как формируется личность и гражданское сознание», — сказал Овеян, также отметив, что россияне не позволили проникнуть в школы и дома «чуждой на деле повестке».

Он также обратился к школьникам России и Армении, поздравив их с 1 Сентября. Бизнесмен напомнил, что школа через знания закладывает основу для патриотизма, давая человеку нравственный компас. Этот внутренний стержень, отметил Овеян, позволит столкнувшимся с другими идеологиями детям проанализировать их, переняв что-то полезное и не поддавшись деструктивному влиянию.

Ранее Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания. В зависимости от возраста учащихся оно должно варьироваться от одного до двух часов в день.

    Все новости