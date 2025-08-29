В России сократилось количество преступлений в пьяном виде

МВД: Количество пьяных преступлений с 2014 году сократилось почти вдвое

Более 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти вдвое — до 178,5 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Уточняется, что в прошлом году в Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, в Центральном федеральном округе — 29,2 тысячи преступлений, а в Уральском федеральном округе — 21,7 тысячи преступлений.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 42,8 процента, 54 человека не выжили. В то же время кикшеринги борются за снижение аварийности, не только наказывая нарушителей, но и предупреждая сами инциденты.