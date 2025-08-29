В России сообщили о контакте с Киргизией по ситуации с альпинисткой Наговициной

Песков сообщил о контакте МЧС РФ с властями Киргизии по ситуации с Наговициной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти и спасатели находятся в контакте с киргизскими коллегами по вопросу о находящейся на пике Победы альпинистке Наталье Наговициной. Его комментарий приводит ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что МЧС РФ координирует свои действия с киргизской стороной. По его словам, местные спасатели предпринимали для спасения Наговициной отчаянные усилия. Песков также напомнил, что они «получили определенную информацию с дрона», которая общедоступна.

В среду, 27 августа, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии запустил дрон, который снял с воздуха пик Победы, где с 12 августа находится российская альпинистка. Признаков жизни на месте обнаружить не удалось.

В пятницу, 29 августа, альпинист и триатлонист Александр Ищенко заявил, что Наговицина отправилась на гору с переломом ноги. По его словам, травму она получила еще в мае.