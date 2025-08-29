Альпинист рассказал о переломе ноги у застрявшей в горах Киргизии россиянки

Альпинист Ищенко: Наталья Наговицина отправилась на пик Победы с переломом ноги

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на Пике Победы в Киргизии, отправилась на гору с переломом ноги. Об этом заявил альпинист и триатлонист Александр Ищенко в беседе с MSK1.RU.

Ищенко рассказал, что травму альпинистка получила еще в мае. «Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках», — сказал он.

По словам альпиниста, он познакомился с Наговициной во время операции по спасению после того, как ее группу накрыл камнепад. Он отметил, что в тот день альпинистку спустили на носилках с горы. Ищенко добавил, что спортсменка никак не могла успеть долечить перелом.

Ранее стало известно, что год назад Наговициной отказали в восхождении на пик Победы. Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий рассказал, что причиной такого решения стала недостаточная подготовка женщины.

Наговицина находится на высоте семь тысяч метров на пике Победы с 12 августа. 27 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места, где стоит палатка. Признаков жизни на месте нахождения Наговициной обнаружить не удалось.