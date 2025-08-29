Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 29 августа 2025Россия

В российском городе мать двоих детей села в машину к бывшему мужу и исчезла

В Ростове-на-Дону четверо суток ищут мать двоих детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону четверо суток ищут мать двоих детей Алену Редько, пропавшую после разговора с бывшим мужем. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

По информации издания, 25 августа 39-летняя женщина встретилась с экс-супругом в Аксае, после чего, как утверждает мужчина, он высадил ее в региональной столице на углу улиц Ульяновской и Семашко. После этого россиянку никто не видел, а связь с ней пропала.

По информации издания, пара разошлась в 2022 году. У них двое детей в возрасте 13 и 17 лет. В ходе развода родители договорились воспитывать их вместе. Однако, как рассказали журналистам родственники женщины, ее бывший муж часто ревновал, особенно, когда у россиянки начались новые отношения. За несколько дней до исчезновения экс-супруги он заявил, что готов смириться с появлением у нее молодого человека ради возможности видеться.

Ранее в Краснодарском крае пропала жительница Усть-Лабинского. 21 августа женщина села за руль Mazda и исчезла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она была не одна.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    В многоэтажке российского города неизвестный устроил взрыв

    Мир предупредили о глобальной чрезвычайной ситуации

    В российском городе мать двоих детей села в машину к бывшему мужу и исчезла

    Задержанную за шпионаж консула Армении назвали любовницей азербайджанца

    Инфекционист оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья

    В Новой Москве во дворе ЖК внезапно появилось кладбище

    Волочкова напомнила о поддержке со стороны Плисецкой и Щедрина

    Венгрия предупредила о новых гнусных провокациях со стороны Украины

    Жена российского миллиардера показала внешность без макияжа и укладки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости