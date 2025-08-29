В российском регионе локализовали пожар на 150 гектарах

В ведомстве отметили, что огонь охватил сухую траву у села Колодезное в Симферопольском районе российского региона. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, скорость которого местами достигала 16 метров в секунду.

К тушению пожара были привлечены 105 сотрудников экстренных служб. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что на полуострове закрыли туристические тропы на Ай-Петри из-за пожара в заповеднике.

Еще раньше сильный пожар возник в поле вдоль трассы Симферополь — Евпатория. Тогда площадь разгоревшейся сухой травы в районе села Родниково составляла 20 гектаров.