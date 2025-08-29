Россия
В российском регионе медики заявили о парализованной работе из-за перебоев со светом

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Дагестане врачи из Унцукульской центральной районной больницы (ЦРБ) заявили о парализованной работе из-за перебоев со светом. О своей проблеме медики поведали Telegram-каналу «Тут Дагестан».

Медперсонал в российском регионе отметил, что перебои с электричеством продолжаются на протяжении последних двух-трех месяцев. Как указали врачи, свет в учреждении отключают безо всякого предупреждения.

«Вся работа поликлиники парализуется, так как заключения, карты и направления выдаются только в электронном виде… Мы не выполнили ни один показатель, который от нас требуют федеральные проекты», — разъяснили сотрудники.

Они обратились в республиканскую прокуратуру, а также потребовали у региональных и районных депутатов разобраться в ситуации.

