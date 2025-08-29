Во Франции назвали помеху в отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина является преградой в перезагрузке отношений Соединенных Штатов и России. Об этом заявил французский журнал Le Point со ссылкой на собственный источник.
«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», — рассказал собеседник издания.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор держит обиду на американского лидера Дональда Трампа за скандал в Овальном кабинете, и именно по этой причине отверг его новое предложение по урегулированию конфликта.