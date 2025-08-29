Водитель погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю

Богомаз: Водитель погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю

Украинские дроны атаковали движущий гражданский автомобиль, в результате чего погиб водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Инцидент произошел в селе Каменский Хутор Климовского района.

В итоге машина врезалась в двухквартирный жилой дом, после чего там начался пожар. Жильцов эвакуировали.

28 августа украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Брянской области. Ранения получил водитель КАМАЗа. Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывного устройства были повреждены трактор и грузовой автомобиль.