12:57, 29 августа 2025Экономика

Выдачи автокредитов в России обрушились

НБКИ: Объем выдач автозаймов в России снизился на 46,2 процента в январе-июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарный объемы выданных россиянам автокредитов сократился на 46,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и упал до отметки в 713,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Для сравнения, в январе-июле прошлого года показатель составил порядка 1,33 триллиона рублей. Таким образом, падение оказалось почти двукратным. За 12 месяцев совокупный объем выдач автокредитов россиянам снизился на 616,4 миллиарда рублей.

Наибольший показатель был традиционно зафиксирован в крупнейших российских городах и регионах. Так, в Москве за отчетный период гражданам выдали автозаймы на общую сумму в 64,4 миллиарда рублей. На второй строчке оказалась Московская область с результатом в 57,7 миллиарда, а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (38,9 миллиарда). При этом во всех трех вышеперечисленных субъектах показатели резко сократились: в столице — на 52,8 процента год к году, в Подмосковье — на 52,7 процента, а в Петербурге — на 52,1 процента.

Главными причинами подобной динамики директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал влияние жесткой денежно-кредитной политики Центробанка на рыночные ставки, а также последствия очередного повышения утилизационного сбора, которое произошло во второй половине прошлого года. Первый фактор привел к снижению доступности автозаймов, а второй — к удорожанию машин в России, резюмировал эксперт.

В России стремительно падают не только объемы, но и количество выданных кредитов на покупку машин. Ранее глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин заявил о почти двукратном снижении числа одобренных автозаймов. За первую половину 2025 года финансовые организации выдали гражданам 455 тысяч подобного рода кредитов, хотя год назад показатель составлял 800 тысяч. Наибольший спад был зафиксирован в январе-феврале, а ближе к июню динамика стала постепенно восстанавливаться. В настоящее время, отметил Лагуткин, спрос на авто в России поддерживается во многом за счет государственных программ.

