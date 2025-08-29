Юрист перечислила вступающие в силу с сентября изменения для водителей в России

Юрист Соловьева: С 1 сентября автомобилистов в России ждут изменения в ПДД

В России водителей ждет ряд изменений, которые вступят в силу 1 сентября. Изменения, которые перечислила автоюрист Екатерина Соловьева в беседе с РИА Новости, затронут как правила дорожного движения, так и административные процедуры.

С 1 сентября изменятся правила перевозки детей — новые нормы будут приведены в соответствии с современными требованиями технических регламентов к детским креслам. Кроме того, будет ужесточено наказание за непропуск транспорта с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

При встрече со спецтранспортом водителю необходимо перестроиться в другой ряд, если спецтранспорт движется по той же полосе, или на обочину, если дорога однополосная. Запрещается обгонять транспорт с мигалками, находиться в непосредственной близости от таких машин, а также двигаться с их скоростью Екатерина Соловьева автоюрист

В России с осени увеличатся государственные пошлины для водителей, а также будут ужесточены требования к медкомиссиям для водителей-профессионалов. В случае, если у водителей-профессионалов выявят признаки заболеваний при обязательном медицинском освидетельствовании, действие их медсправки для управления транспортными средством приостановят, а водителя направят на дополнительное обследование.

С начала осени в России также расширится перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Также обновится порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения — временной интервал между пробами на алкотестере будет увеличен с 20 до 25 минут.

Ранее стало известно, что с 2027 года вступят в силу новые правила, согласно которым ГИБДД будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей. Документ предполагает, что в России аннулировать водительские права можно будет в случае, если при внеочередном посещении врача у человека нашли то или иное заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством.