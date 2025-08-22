Минздрав уточнил сроки начала передачи ГИБДД медицинских данных водителей

Минздрав: ГИБДД начнет получать медицинские данные водителей с 1 марта 2027 года

Новые правила, согласно которым ГИБДД будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей, вступят в силу в 2027 году. Об этом Минздрав России сообщил в Telegram-канале.

«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения (...) вступят в силу с 1 марта 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что к этому времени власти примут все необходимые подзаконные акты, чтобы подготовить подробные разъяснения для водителей. С 1 сентября 2025 года никаких изменений в силу не вступит, подчеркнули в министерстве.

Днем ранее, 21 августа, сообщалось, что в России с 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому ГИБДД сможет получать медицинские данные водителей от поликлиник. Документ предполагает, что в России аннулировать водительские права можно будет в случае, если при внеочередном посещении врача у человека нашли то или иное заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством.