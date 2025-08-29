Юрист развеял мифы о ЖКУ

Адвокат Сергеев: При отсутствии квитанции все равно нужно платить за ЖКУ

Многие россияне думают, что при отсутствии квитанции платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) необязательно, однако это не так. Популярные мифы о ЖКУ развеял адвокат Сергей Сергеев в беседе с Pravda.Ru.

По словам юриста, зачастую граждане верят, что могут не оплачивать коммунальные услуги, если нет договора и выставленного счета. «На самом деле владельцы квартиры должны платить за ЖКУ даже в случае, если нет квитанций и никто не приходит за деньгами», — рассказал Сергеев.

Ранее стало известно, жители какого российского региона меньше всего платят за коммуналку. Таким регионом оказалась Ингушетия — здесь семьи тратят на ЖКУ 4,6 процента от потребительских расходов.