Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:12, 25 августа 2025Экономика

Названы регионы России с наименьшими расходами на «коммуналку»

РИА: Больше всего за ЖКУ платят в Новгородской области
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Ингушетии. В каких регионах траты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) слабее всего бьют по кошельку россиян, выяснило РИА Новости.

Согласно результатам исследования, самая низкая доля затрат на ЖКУ в семейном бюджете зафиксирована в Ингушетии — показатель в республике составляет всего 4,6 процента от потребительских расходов семьи. Невелика нагрузка оплаты также в Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Астраханской области — в этих регионах доля затрат на «коммуналку» не превышает 7 процентов.

Больше других на оплату квартиры тратят жители Новгородской области — здесь доля расходов достигает 13,6 процента от расходов семьи. Близкий к этому показатель зафиксировали в Магаданской области (13,5 процента), в Бурятии он чуть меньше (13,1 процента). Такой разрыв в расходах на ЖКУ объясняется разницей в тарифах в зависимости от региона, степени газификации субъектов и климате, влияющем на объемы потребления услуг.

В среднем за коммунальные услуги россияне платят 5,93 тысячи рублей. Самые большие счета приходят жителям Магаданской области — за квартиру здесь приходится платить более 11 тысяч рублей. Свыше 10 тысяч платят в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и на Камчатке. Меньше 3,6 тысячи рублей в месяц тратят в Ингушетии, Брянской и Тамбовской областях, а также Северной Осетии.

Ранее россиянам рассказали, как эффективнее экономить на «коммуналке». Снизить расходы можно благодаря аудиту общедомовых показателей, перенастройке отопительной системы и установке умных счетчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Совершен прорыв в лечении популярного расстройства

    Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

    В России упала ставка по трехлетним вкладам

    Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

    Трамп похвастался своей подписью

    Названы регионы России с наименьшими расходами на «коммуналку»

    Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости