Захарова отреагировала на желание Запада предоставить гарантии безопасности Украине

Попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России и приведут к дестабилизации. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Базирующейся на рудиментах колониального мышления, гарантии так называемой безопасности, о которых рассуждают в Европе, таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, «предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер» и направлены на сдерживание России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине гарантии безопасности, которые превратят ее в «стального дикобраза».