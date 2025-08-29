Мир
13:53, 29 августа 2025Мир

Захарова отреагировала на желание Запада предоставить гарантии безопасности Украине

Захарова заявила, что гарантии безопасности Запада Украине направлены против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России и приведут к дестабилизации. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Базирующейся на рудиментах колониального мышления, гарантии так называемой безопасности, о которых рассуждают в Европе, таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, «предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер» и направлены на сдерживание России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине гарантии безопасности, которые превратят ее в «стального дикобраза».

