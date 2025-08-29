Захарова высказалась о гарантиях безопасности Украины

Захарова: Гарантии безопасности Киеву — не условие, а результат переговоров

Гарантии безопасности для Украины должны быть результатом, а не условием переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности — это не условия, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине», — отметила дипломат.

По ее словам, это также обеспечит безопасность России.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала возможные гарантии безопасности Украине. Среди таких гарантий она отметила поддержку военной промышленности Киева.