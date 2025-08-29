Зеленский негативно высказался об идее создания буферной зоны

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил обсуждение создания буферной зоны, но негативно высказался об этой идее. Его слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Это совершенно другая история. Сегодня у нас тяжелое вооружение и так находится на расстоянии более десяти км друг от друга, потому что все поражается дронами», — сказал он.

Ранее президент Украины оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил». Он подтвердил, что Украина понимает, что сегодня оружием полностью восстановить свои территории не сможет.

Зеленский также назвал три блока гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев. По его словам, Украине необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производств.