14:32, 29 августа 2025Ценности

Жена российского миллиардера показала внешность без макияжа и укладки

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова показала внешность без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 365 тысяч подписчиков.

31-летняя манекенщица предстала перед камерой в белом банном халате с черной отделкой. Также на ней было ожерелье французского бренда Van Cleef & Arpels.

При этом избранница предпринимателя распустила волосы, которые оставила без укладки, и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В июле Кристина Романова также снялась в крошечном голубом бикини.

