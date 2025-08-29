Культура
20:55, 29 августа 2025Культура

Звезда «Секса в большом городе» обрадовалась провалу новых серий

Актриса Ким Кэтролл была рада провалу продолжения «Секса в большом городе»
Андрей Шеньшаков

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Актриса Ким Кэтролл, известная по роли Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», обрадовалась тому, что новые серии шоу, выходящие с подзаголовком «И просто так», разочаровали фанатов оригинальных сезонов и получили низкие оценки. Об этом сообщает таблоид Radar Online со ссылкой на свои источники.

Известно, что ранее запланированный четвертый сезон был заморожен, а исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер буквально попрощалась с проектом. Сама Кэтролл появилась в перезапуске только в коротком эпизоде из-за разногласий и скандалов, которые возникали между актрисами на съемочной площадке еще в первых сезонах. Инсайдер сообщил, что Ким уверена: провал «И просто так» — это «попытка вселенной уравновесить чашу весов».

«Окончание шоу означает, что на Ким больше не будут давить, требуя вернуться. Она изначально закатывала глаза от всей этой перезагрузки», — уверяет собеседник издания.

Также Radar Online дополняет, что закрытию сериала рада другая актриса — Дженнифер Энистон, которая сейчас выпускает популярный сериал «Утреннее шоу», который конкурировал с «СБГ» за внимание аудитории.

Ранее стало известно, что американская актриса Сара Джессика Паркер, наиболее известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» и его продолжении «И просто так», ответила на критику новых серий культового шоу.

