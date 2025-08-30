Бывший СССР
Экс-депутат Рады откровенно высказался о характере Парубия

Экс-депутат Рады Олейник заявил, что Парубий по характеру был экстремистом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий по характеру был экстремистом и террористом. Об этом РИА Новости рассказал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Он был по своему характеру, я его знал хорошо, националистом, экстремистом, потому что когда мы ратифицировали соглашение между Россией и Украиной о продлении срока пребывания Черноморского флота в Севастополе, он занес дымовые шашки, забросал вместе с другими парламент, дыма было как после пожара», — высказался собеседник агентства. По его словам, Парубий был склонен к экстремистским действиям.

Как считает Олейник, Парубия «настигла карма» за организацию событий в Одессе и активное участие в госперевороте.

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что экс-спикер Верховной Рады мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

