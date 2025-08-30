Мир
21:13, 30 августа 2025Мир

Экс-советник премьера страны ЕС прокомментировал убийство Парубия

Веланис: Парубий был причастен к событиям на Майдане и в Донбассе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Убитый во Львове бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий был причастен к убийствам людей в Донбассе и Одессе, а также к событиям на Майдане. Так его гибель прокомментировал бывший советник премьера Греции Димитрис Веланис в интервью РИА Новости.

По его словам, он осуждает любое убийство, но в случае с Парубием сразу «на память приходят страшные картины Одессы, Донбасса». Он напомнил, что во Львове на Холме Славы стоял памятник советскому разведчику Николаю Кузнецову, однако именно по инициативе Парубия его снесли и установили монументы бандеровцам.

«По моему мнению, и не только по моему, это все отрицательный багаж человека. Я не радуюсь убийству. Но мне кажется, что пришло время украинскому народу остановить войну самим, без посредничества других стран. Войну ведут те силы, которые распространяют ненависть, русофобию, объявляют вечную войну до победы над Россией. Это ненормально», — сказал политик.

Ранее стала известна роль Парубия во время стрельбы на Майдане в 2014 году. По словам французского бизнесмена и специалиста по геополитике Тьерри Лорана Пелле, Парубий управлял снайперами, стрелявшими в протестующих.

