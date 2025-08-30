Силовые структуры
09:26, 30 августа 2025

Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки в суде

Генерал Оглоблин признал, что брал взятку от топ-менеджеров завода «Телта»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России, генерал-майор Александр Оглоблин в последнем слове в 235-м гарнизонном военном суде признал, что брал взятку в размере 12 миллионов рублей от топ-менеджеров пермского завода «Телта». Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщило агентство РИА Новости.

«Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать», — поделился информацией источник. Уточняется также, что гособвинитель призывал суд назначить генерал-майору 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022-го. Тогда Оглоблина судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, однако в особом порядке — тот факт, что он дал показания на других коррупционеров, предвещало сокращение для него срока. Однако на этот раз показаний генерала не хватило, и дело рассматривали в обычном режиме. В зависимости от решения суда экс-начальник управления планирования связи Главного управления ВС РФ может сесть в тюрьму на срок от 8 до 15 лет и получить штраф в размере нескольких миллионов рублей.

Весной прошлого года реальный срок Оглоблина благодаря показаниям по делу заместителя главы Генштаба России Вадима Шамарина, обвиняемому в получении 36 миллионов рублей от генерального директора и главного бухгалтера «Телты», заменили исправительными работами.

