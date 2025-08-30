Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа не смогла поставить Россию на колени

Попытки европейских элит поставить Россию на колени не увенчались успехом, несмотря на все усилия «европейского провоенного мейнстрима». Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова дипломата приводит Ruptly.

«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — сказал чиновник. Он отметил, что ошибка лидеров западных стран заключается в том, что они не приложили достаточно усилий для того, чтобы завершить конфликт на Украине, а наоборот глобализировали его.

По словам Сийярто, принимаемые ими решения в итоге обернулись для Европы потерями «с точки зрения общества, безопасности и экономики», и по завершении конфликта им придется ответить на вопрос, почему они придерживались именно такой стратегии.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия должна быть готова к новым политическим провокациям Украины.