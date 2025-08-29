Мир
14:32, 29 августа 2025
Мир

Венгрия предупредила о новых гнусных провокациях со стороны Украины

Сийярто: Венгрия должна быть готова к новым политическим провокациям Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия ожидает, что Украина может предпринять новые политические провокации, поэтому должна быть готова к подобному исходу событий. С таким предупреждением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова передает Telex.

«В ближайшее время ожидается, что украинцы предпримут самую грубую и гнусную провокацию, чтобы втянуть Венгрию в войну (...). Мы должны быть готовы к этому, как никогда прежде. Утверждения о том, что украинцы воюют за нас, — ложь, поскольку они воюют только за себя», — заявил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что военный конфликт «не является законным объяснением» того, почему энергоснабжение венгров находится под угрозой. Он указал на то, что атаки на нефтепровод «Дружба» в первую очередь наносят вред не России, а Венгрии и Словакии.

Министр добавил, что если кто-то пытается посягнуть на безопасность энергоснабжения республики, то он также посягает на суверенитет страны. Он пригрозил, что в этом случае атакующую сторону будут ждать «последствия».

Ранее Сийярто призвал Украину перестать втягивать Венгрию в военный конфликт с Россией и прекратить провокации, которые рискуют навредить энергетической безопасности республики.

