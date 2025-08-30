Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 30 августа 2025Мир

Израиль устранил минимум десять членов правительства хуситов

ТАСС: При ударе Израиля по Сане погибли не менее 10 членов правительства хуситов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Hamza Ali / Global Look Press

В результате удара Израиля по Сане погибли по меньшей мере 10 членов правительства, сформированного хуситами из йеменского движения «Ансар Алла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в группировке.

Среди погибших — министр иностранных дел Джамаль Амер, министр информации Хашем Шарафаддин, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр экономики Муин аль-Махакри, министр юстиции Муджахид Ахмед, министр транспорта Мухаммед Кахим, министр труда Самир Баджала, министр образования Хасан ас-Саади и министр спорта Мухаммед аль-Маулид, а также заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан.

Ранее власти Йемена подтвердили уничтожение премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави после авиаудара Израиля по столице страны Сане. Сообщалось, что новым главой хуситского кабинета министров назначен Мухаммед Мифтах, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя кабмина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Харьковские больницы оказались забиты солдатами НАТО

    Власти США начали искать способ вернуть Министерство войны

    Израиль устранил минимум десять членов правительства хуситов

    В США произошло землетрясение

    Подполье раскрыло главного выгодоприобретателя ликвидации Парубия

    В Иране мужчина взобрался на акулу и выжил

    Предложение командиров ВСУ разозлило родственников солдат

    Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров

    В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости