Израиль устранил минимум десять членов правительства хуситов

ТАСС: При ударе Израиля по Сане погибли не менее 10 членов правительства хуситов

В результате удара Израиля по Сане погибли по меньшей мере 10 членов правительства, сформированного хуситами из йеменского движения «Ансар Алла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в группировке.

Среди погибших — министр иностранных дел Джамаль Амер, министр информации Хашем Шарафаддин, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр экономики Муин аль-Махакри, министр юстиции Муджахид Ахмед, министр транспорта Мухаммед Кахим, министр труда Самир Баджала, министр образования Хасан ас-Саади и министр спорта Мухаммед аль-Маулид, а также заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан.

Ранее власти Йемена подтвердили уничтожение премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави после авиаудара Израиля по столице страны Сане. Сообщалось, что новым главой хуситского кабинета министров назначен Мухаммед Мифтах, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя кабмина.