Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 30 августа 2025Мир

Израилю пригрозили мрачными днями

Глава политсовета хуситов аль-Машат пригрозил Израилю мрачными днями
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат пригрозил Израилю мрачными днями за уничтожение премьер-министра группировки и членов правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — указал он.

Аль-Машат также пригрозил находящимся в Израиле компаниям, призвав их в скорейшем времени покинуть территорию государства.

Ранее власти Йемена подтвердили уничтожение премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави после авиаудара Израиля по столице страны Сане. Как сообщает новостное агентство SABA, новым главой хуситского кабинета министров назначен Мухаммед Мифтах, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя кабмина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Российский альпинист оценил возможность самостоятельного спасения Наговициной

    Израилю пригрозили мрачными днями

    В ВСУ предложили запретить мягкие наказания

    Врачи не смогли спасти пенсионера после свидания с чат-ботом

    Опубликованы первые кадры с Трампом на фоне слухов о его смерти

    Националисты из Польши устроили обряд с факелами в российском регионе и попали на видео

    В Йемене подтвердили смерть премьер-министра страны от израильского авиаудара

    Захарова указала на неожиданную деталь в расследовании ликвидации Парубия

    Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости