Израилю пригрозили мрачными днями

Глава политсовета хуситов аль-Машат пригрозил Израилю мрачными днями

Глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат пригрозил Израилю мрачными днями за уничтожение премьер-министра группировки и членов правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — указал он.

Аль-Машат также пригрозил находящимся в Израиле компаниям, призвав их в скорейшем времени покинуть территорию государства.

Ранее власти Йемена подтвердили уничтожение премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави после авиаудара Израиля по столице страны Сане. Как сообщает новостное агентство SABA, новым главой хуситского кабинета министров назначен Мухаммед Мифтах, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя кабмина.