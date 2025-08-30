Бывший СССР
Командование ВСУ уличили в попытке манипуляций фотоотчетами

ТАСС: ВСУ пытаются убедить родственников солдат, что их не отправляют на штурмы
Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи фотоотчетов пытаются манипулировать мнением родственников мобилизованных военнослужащих, убеждая их в том, что солдат не отправляют в «мясные штурмы» в Сумской области без подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ударим фотоотчетами по "мясным штурмам" и неоправданным потерям. Именно так можно охарактеризовать вчерашний "антикриз" от командования 156-й омбр. Пресс-служба бригады фотоотчетом решила убедить родственников своих военнослужащих, что их сыновей и мужей не отправляют в "мясные штурмы" без подготовки», — поделился собеседник агентства.

Уточняется, что командование бригады опубликовало фотографии, сопровождающиеся сообщением о том, что сперва с мобилизованными работает психолог, затем — пропагандист. Как поделился представитель силовых структур, после этого военнослужащего считают подготовленным и отправляют штурмовать Юнаковку в Сумской области.

Ранее стало известно, что ВСУ почти полностью утратили контроль над Юнаковкой.

