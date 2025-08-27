ТАСС: На Украине не хотят признавать почти полную утрату контроля над Юнаковкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью потеряли контроль над Юнаковкой в Сумской области, однако на Украине не хотят этого признавать. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Возможно, из нее [Юнаковки] хотели сделать очередную "фортецу" ("крепость" — прим. «Ленты.ру»). Не такого масштаба, как "фортеця Бахмут", конечно, однако именно в Юнаковке были сосредоточены основные силы и логистика, участвующие в курской авантюре», — пояснил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур отметил, что сейчас Киев контролирует небольшой участок на юго-западной окраине Юнаковки.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ пропадают без вести взводами и ротами близ Юнаковки в Сумской области. Как утверждают в российских силовых структурах, украинское командование старается любой ценой восстановить контроль над потерянными территориями Сумской области.